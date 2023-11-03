نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك أمام نادي زد في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق الكرة الأول بنادي زد ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الجمعة على منافسه الزمالك ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل نسخة 2023-2024.

موعد مباراة الزمالك وزد

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خسارة مفاجئة بهدفين مقابل هدف أمام مضيفه إنبي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري العام.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه زد ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل.

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك وزد بدوري نايل مساء اليوم الجمعة عند تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الزمالك ضد زد ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل عبر قنوات أون تايم سبورتس وتحديدا "ON TIME SPORTS 1".

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية تردد قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباراة الزمالك وزد بدوري نايل.

تردد قنوات أون سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات.�تردد القناة: 10853.�معدل الترميز:27500.�معدل الاستقطاب: أفقي.�معامل تصحيح الخطأ: 5/6.