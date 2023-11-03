نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: أتمنى تتويج الوداد أمام صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عماد النحاس، نجم النادي الأهلي الأسبق، أنه يتمنى تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري السوبر الإفريقي على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وكان صن داونز الجنوب إفريقي، قد تأهل إلى دور نهائي دوري السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بعد أن حقق الفوز ذهابًا بهدف دون رد وتعادل سلبيًا إيابًا.

وأوضح النحاس في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" الوداد يستطيع التعامل مع المباراة ضد صن داونز وسبق أن حقق نتائج جيدة أمام الفريق الجنوب إفريقي".

وأشار إلى أن الوداد فريق يملك الخبرات وهو الأكثر قدرة على تحقيق الفوز في النهائي.