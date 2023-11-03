نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف النني.. تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، في مواجهة من العيار الثقيل، مساء غدا السبت الموافق 4 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة نيوكاسل يونايتد، مع نظيره أرسنال غدا السبت 4 نوفمبر 2023، على ملعب سانت جيمس بارك.

وستنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد؛ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

ويحتل فريق أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 24 نقطة بينما يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد، في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة.

تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: أولكسندر زينتشينكو - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليش - بن وايت

خط الوسط: كاي هافيرتز- ديكلان رايس - مارتين أوديجارد

وفي الهجوم: جابرييل مارتينيلي - جابرييل جيسوس - بوكايو ساكا.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي.