نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بركات يكشف إحصائية سلبية لـ الأهلي في آخر موسمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد بركات، نجم الأهلي الأسبق، عن إحصائية سلبية للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في آخر موسمين.

وأوضح بركات أن النادي الأهلي واجه سوء توفيق بشكل واضح في الشوط الأول من عمر لقاء الإياب ضد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وأكد بركات في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" فرصة كهربا التي ردها القائم أكبر دليل على سوء الحظ كما أن روينين ويليامز حارس صن داونز قدم أسوأ مستوياته".

فيما تطرق بركات للحديث عن ضربة الجزاء التي أهدرها علي معلول نجم الأهلي في لقاء صن داونز مؤكدًا أن ويليامز رغم الكوارث التي ارتكبها لكنه يتصدى بشكل رائع لضربات الجزاء.

وأشار:" ويليامز تصدى لضربة جزاء أطهر الطاهر في لقاء الهلال السوداني كما تصدى لضربة جزاء سابقة من الأهلي عن طريق محمد هاني".

وذكر بركات وجود نسبة مرتفعة لضربات الجزاء المهدرة من جانب الأهلي وصلت خلال آخر موسمين إلى 6 ضربات ضائعة في 20 مباراة.