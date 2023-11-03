نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق بورنموث، مساء يوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد نظيره بورنموث، غدا السبت في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الاتحاد معقل النادي السماوي.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد فريق بورنموث في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة بورنموث

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: ووكر، ستونز، دياز، جفارديول.

خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، ألفاريز.

خط الهجوم: فودين، هالاند، دوكو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم كما سيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث عبر قناة بي إن سبورتس 1 أتش دي.