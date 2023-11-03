نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع أمام نادي زد في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو مباراة قوية مساء اليوم الجمعة أمام زد الصاعد حديثا لدوري نايل.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد بالدوري

ويحتضن ملعب ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك ضد زد ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل نسخة 2023-2024.

ويسعى الفارس الأبيض لتعويض خسارته أمام إنبي بهدفين مقابل هدف بالجولة الخامسة من خلال مواجهة مساء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك وزد في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس حصريًا مواجهة الزمالك ضد زد باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة المحلية في مصر والشرق الأوسط.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية التشكيل المتوقع للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو لمواجهة زد بالدوري العام.

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – مصطفي الزناري – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا – يوسف أوباما

خط الهجوم: شيكابالا – أحمد سيد زيزو – سيف الجزيري.