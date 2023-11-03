موقف جمال موسيالا.. تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الألمانية عن موعد مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي

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موقف بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في جدول الدوري الألماني



احتل بايرن ميونخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 71 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 5 مباراة.



في حين احتل بروسيا دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 71 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة وتعادل في 5 مباراة وخسر 7 مباراة.



موعد مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني



من المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند يوم السبت 4 نوفمبر 2023 على إستاد سيجنال إيدونا بارك معقل دورتموند وذلك ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



وكان بايرن ميونخ قد حقق فوزا كبيرا على دارمشتات بثمانية نظيفة في الجولة الخامسة من البريميرليج بينما تعادل بروسيا دورتموند مع آينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف لكل منهما في نفس الجولة.



يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 23 نقطة في جدول الدوري الألماني بينما يحتل بروسيا دورتموند المركز الرابع برصيد 21 نقطة

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تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة بروسيا دورتموند في الدوري الألماني



حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ديفيز ــ كيم ــ دي ليخت ــ مزراوي.

خط الوسط:لايمر ــ كيميش، كومان ـــ جمال موسيالا – ليروي ساني.

خط الهجوم: هاري كين.