موعد مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق ومحبو الكرة المصرية مباراة من العيار الثقيل مساء اليوم الجمعة تجمع بيراميدز وسيراميكا كليوباترا ضمن إطار منافسات دوري نايل.

موعد مباراة بيراميدز ضد سيراميكا

وتُقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، على أرضية استاد السويس الجديد، ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة دوري نايل.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزًا مثيرًا في الجولة الماضية على المصري البورسعيدي بنتيجة 3-2، بينما تلقى فريق سيراميكا كليوباترا هزيمة بهدف دون أمام طلائع الجيش.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب دوري نايل برصيد 13 نقطة، حصل عليها من 5 مباريات، حقق الفوز في أربعة مناسبات، وتعادل في لقاء وحيد، ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، يقبع فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث عشر، بأربعة نقاط، جمعها من 4 جولا، فاز في مباراة، وتعادل في مثلها، وخسر في لقائين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة عند تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وتُنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر فضائية أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة المحلية في مصر.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية التشكيل المتوقع لفريقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا قبل المواجهة المرتقبة بينهما مساء اليوم.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – محمود مرعي – أحمد سامي – محمد الشيبي

خط الوسط: كريم حافظ – مهند لاشين – وليد الكرتي

خط الهجوم: عبد الله السعيد – فيستون ماييلي - مصطفى فتحي.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري- احمد رمضان بيكهام- رجب نبيل- أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- أحمد القندوسي- محمد عادل- صديق أوجولا- محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.