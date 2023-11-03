نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغييرات عديدة.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق القلعة الحمراء، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي سيعمتد عليه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في مواجهة المقاولون العرب، في المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للشياطين الحمر في مواجهة ذئاب الجبل، ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب مساء غدًا السبت الموافق 4 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبدالمنعم -ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، وحسين الشحات، وكهربا.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.