كرة نسائية - المصري يستضيف البنك الأهلي والمقاولون يواجه فيوتشر في الدوري الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - تقام عصر اليوم مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، وتقام 5 مباريات فقط من هذه الجولة بعد تأجيل 3 مباريات بسبب ارتباط منتخب مصر للشابات تحت 20 عام بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العام واستعدادات منتخبنا الوطني لمواجهة منتخب الكونغو يوم 10 نوفمبر الجاري.

المصري يستضيف البنك الأهلي

و تنطلق مواجهات الجولة الرابعة للدوري الممتاز للكرة النسائية بمواجهة متكافئة نسبيًا بين المصري والبنك الأهلي، ويستضيف دلفي السكندري شقيقه المجد السكندري، كما يحل اتحاد بسيون ضيفًا على طلائع الجيش، ويستضيف المقاولون العرب نظيره فيوتشر، ويلتقي يوم الأحد المقبل المعادي واليخت مع الطيران.

وكان قد ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بعدما أعلن 16 نادي عن مشاركتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024.

وكان الدوري الممتاز للكرة النسائية يضم عدد 12 فريق خلال المواسم السابقة، وعلى رأسهم وادي دجلة كبير أندية الكرة النسائية وحامل لقب الدوري الممتاز 14 مرة والأميرية والبنك الأهلي وبيراميدز وفيوتشر، ولكن أرتفع العدد لـ 16 فريق بعد أن أعلن 5 أندية جدد المشاركة وعلى رأسهم المصري البورسعيدي وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وزد

