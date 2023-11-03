موعد مباراة بوكا جونيورز وفلوميننسي في نهائي كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة اللاتينية مباراة بوكا جونيورز وفلوميننسي وذلك في نهائي بطولة كوبا أمريكا في الموسم الحالي.

موعد مباراة بوكا جونيورز وفلوميننسي في نهائي كوبا أمريكا

من المقرر أن تقام مباراة بوكا جونيورز وفلوميننسي يوم السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ على إستاد ماراكانا في البرازيل وذلك ضمن منافسات نهائي بطولة كوبا أمريكا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يسعى بوكا جونيورز إلى تحقيق اللقب للمرة السابعة ومعادلة الرقم القياسي لمواطنه إنديبندينتي، حيث كانت المرة الأخيرة التي حقق فيها اللقب في نسخة 2007 وذلك على حساب جريميو البرازيلي.

كما يبحث فلومينينسي عن لقبه القاري الأول على الاطلاق، حيث سبق له بلوغ النهائي مرة واحدة في تاريخه وكان ذلك في نسخة 2008 وخسر أمام ليجا ديبورتيفا أونيفرسيتاريا الإكوادوري بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يمثل الفائز بكأس ليبرتادوريس 2023 قارة اميركا الجنوبية في بطولة كأس العالم للاندية في السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل وسينتظر في نصف النهائي الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي والأهلي المصري

مشوار بوكا جونيورز وفلوميننسي في كوبا أمريكا

بلغ بوكا جونيورز نهائي كوبا ليبرتادوريس 2023 لدون تحقيق أي انتصار في الأدور الإقصائية بداية من دور الستة عشر، حيث تجاوز جميع خصومه بركلات الترجيح.

وعبر بوكا جونيورز عقبة ناسيونال الأوروجوياني بركلات الترجيح في دور 16 بعد التعادل سلبيا في مباراة الذهاب وبهدفين لكل منهما في مباراة العودة. وواجه بوكا جونيورز نظيره راسينج الأرجنتيني في دور الثمانية بعد التعادل سلبيا في مبارتي الذهاب والعودة ثم بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي بعد التعادل سلبيا في مباراة الذهاب وبهدف لكل منهما في مباراة العودة.

وعلى الجانب الآخر، شق فلومينينسي طريقه إلى النهائي بعدما تجاوز عقبة أرجنتينوس جونيورز في دور الستة عشر بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراتي الذهاب والعودة وأوليمبيا أسونسيون الباراجوياني بخمسة أهداف مقابل هدف في الدور ربع النهائي ثم أطاح بمواطنه إنترناسيونال من الدور نصف النهائي بعد التعادل بهدفين لكل منهما في مباراة الذهاب وفاز عليه في مباراة العودة بهدفين مقابل هدف.