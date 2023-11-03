نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة فريق الشباب ضد نظيره اتحاد جدة، المقبلة في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، والقنوات الناقلة وملعب المباراة.

موعد مباراة الشباب والاتحاد في الدوري السعودي

ويستعد فريق الشباب لمواجهة نظيره الاتحاد، اليوم الجمعة 3 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستلعب مباراة فريق اتحاد جدة ضد نظيره الشباب، اليوم في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتساعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن

وستذاع باراة فريق اتحاد جدة ضد نظيره الشباب، اليوم في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، على قناة SSC Sports 1، بتعليق الثنائي أحمد النفيسة وفارس عوض.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

ويحتل فريق الاتحاد حاليا المركز السادس من جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.