نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة قوية بين الزهور بورسعيد والجونة بالقسم الثاني للكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام عصر اليوم مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية، وتقام 5 مباريات من هذه الجولة التي ستشهد مواجهات قوية وحاسمة.

مواجهة قوية بين الزهور بورسعيد والجونة بالقسم الثاني للكرة النسائية

وتنطلق مواجهات الجولة الرابعة لدوري القسم الثاني للكرة النسائية بمواجهة قوية وحاسمة بين فريقي مركز شباب الزهور ببورسعيد أمام الجونة وتعتبر هذه المباراة هي مباراة القمة حيث يتنافس كلا الفريقين على صدارة ترتيب دوري القسم الثاني بعدما استطاع كلاهما تحقيق الفوز في الثلاث جولات الماضية.

كما يستضيف ايديال نظيره فريق الزهور، كما يحل بالم هيلز ضيفًا على 6 أكتوبر، ويستضيف صيد الدقي ضيفًا ثقيلًا فريق السكة الحديد، ويلتقي صيد المحلة مع البطل الأولمبي، وكفر سعد باي.

وجدير بالذكر أن فريق الجونة والزهور بورسعيد ونادي الزهور جميعهم متساويين في عدد النقاط بـ 9 نقاط من 3 مباريات، ويليهم بالم هيلز والسكة الحديد برصيد 6 نقاط من أصل مباراتين فقط.

وكانت قد حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن عدد الأندية الصاعدة من دوري القسم الثاني إلى الدوري الممتاز للكرة النسائية هما الفرق أصحاب المركز الأول والثاني في ترتيب مسابقة دوري القسم الثاني، إضافة لهبوط آخر فريقين لدوري القسم الثالث للكرة النسائية.