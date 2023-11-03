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أحمد جودة - القاهرة - رشحت أكاديمية HundrED العالمية مشروع مدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص المطبق في كل من مصر والامارات والمغرب ولبنان ضمن أفضل 100 ابتكار تعليمي حول العالم من بين 4000 مشروع.

مدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص بمصر ضمن أفضل 100 ابتكار تعليمي حول العالم

ويعد هذا الترشيح انجازا كبيرا يضاف إلى حركة الاولمبياد الخاص وفى احد مشاريعه الرائدة التي تهدف إلى الدمج وقبول الآخر، حيث يعزز برنامج مدارس الأبطال الموحّدة الدمج الاجتماعي من خلال الأنشطة المخطط لها والمنفذة بترتيب مسبق والتي تساهم في إحداث التأثير الإيجابي وبالاستناد إلى الرياضات كأساس.

كما يقدم النموذج الذي يحتوي ثلاث مكونات مزيجًا فريدًا من الأنشطة الفعالة التي تزود الشباب بالأدوات والتدريب لخلق مناخات رياضية وفصول دراسية وأجواء مدرسية تتسم بتقبل الاختلاف. هذه هي الأجواء المدرسية التي يشعر فيها الطلاب ذوو الإعاقة الفكرية بالترحيب ويتم دمجهم بشكل تلقائي ويشعرون بأنهم جزء من جميع الأنشطة والفرص والوظائف.



وعبر المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي عن سعادته البالغة بتلك الجائزة والتي تعد خطوة هامة على طريق الدمج وقبول الاخر في العملية التعليمية، ولما تلعبه المدرسة من دور هام وحيوي في حياة أولادنا سواء ذوى الاعاقة الفكرية أو اقرانهم من غير المعاقين، فمن خلال ممارستهم للرياضة معا وفى مكان واحد يخلق بينهم نوع من الالفة والمحبة، وهناك مليون طالب مشاركون حول العالم في هذا المشروع في 30 الف مدرسة في 36 دولة ونسعى للوصول إلى أكثر من 2 مليون طالب في 150 الف مدرسة في السنوات الثلاث المقبلة.

وصرحت سميرة العدوى مديرة برنامج المدارس بالرئاسة الاقليمية، بأن مصر والأمارات والمغرب قد انضموا إلى مشروع مدارس الابطال الموحدة عام 2019، ولبنان انضمت عام 2021، ويبلغ عدد المدارس المشاركة بالمشروع من المنطقة 964 مدرسة.

