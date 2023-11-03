اجتماع عاجل بين إدارة الأهلي ومارسيل كولر لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - تعقد لجنة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، اجتماعا مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة قبل انطلاق المران الختامي، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع لجنة الكرة بالكامل على رأسها محمود الخطيب، وذالك لمناقشة أسباب تراجع أداء المارد الأحمر والنتائج خلال المباريات الأخيرة، تحديدًا على المستوى القاري.

اجتماع عاجل بين إدارة الأهلي ومارسيل كولر

وأكد مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن كل ما تردد حول وجود قرارات بتعديلات في الجهاز الفني غير صحيح، مشددا على استمرار خالد بيبو في منصب مدير الكرة، خلال الفترة المقبلة بصورة طبيعية.

وتابع، أنه من المتوقع أن يتم حسم ملف الصفقات الصيفية وملف الراحلين، خاصة بعد أن تلقى عدد من اللاعبين عروض لمغادرة القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من بينها أحمد عبد القادر وكريم الدبيس وكريم فؤاد.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غدا السبت في السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الذئاب، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.