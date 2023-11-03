بنزيما يقود الهجوم.. تشكيل اتحاد جدة المتوقع ضد الشباب في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، تشكيل فريق اتحاد جدة المتوقع، لمواجهة نظيره الشباب المقبلة في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن

ويستعد فريق الشباب لمواجهة نظيره الاتحاد، اليوم الجمعة 3 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستلعب مباراة فريق اتحاد جدة ضد نظيره الشباب، اليوم في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتساعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الشباب في دوري روشن

ومن المتوقع أن يبدأ فريق اتحاد جدة مباراة اليوم ضد الشباب بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: مد الله العليان – لويز فيليبي – حسن كادش – زكريا هوساوي.

خط الوسط: نجولو كانتي – سلطان الفرحان – فيصل الغامدي.

خط الهجوم: عبد الرازق حمد الله – كريم بنزيما – رومارينيو.