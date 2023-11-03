موعد مباراة الهلال أمام الفتح في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره الفتح، اليوم الجمعة 3 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن والقنوات الناقلة

وستلعب مباراة فريق الهلال ضد نظيره الفتح، اليوم في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد الأمير عبد الله بن جلوي.

وستذاع مباراة فريق الهلال ضد نظيره الفتح، اليوم في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، على قناة SSC Sports 5، بتعليق الثنائي رؤوف خليف وعبدالله الغامدي.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي قبل مباراة اليوم

ويحتل فريق الهلال حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد فريق الفتح في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.