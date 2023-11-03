نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الحزم والوحدة في دوري روشن للمحترفين 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الوحدة السعودي لخوض مباراة قوية في الجولة 12 من منافسات دوري روشن للمحترفين، حيث سيواجه فريق الحزم. في هذا المقال، سنتعرف على تفاصيل المباراة، بما في ذلك الموعد ورابط حجز التذاكر.

**موعد مباراة الحزم والوحدة:**



تقام المباراة في يوم الأحد الموافق الخامس من شهر نوفمبر الجاري، على أرض ملعب نادي الحزم بمدينة الرس.

سيتم بدء المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

**ترتيب الفريقين:**



- يحتل فريق الوحدة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم برصيد 13 نقطة.

- بينما يأتي فريق الحزم في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

**حجز تذاكر مباراة الحزم والوحدة:**



لحجز تذاكر مباراة الحزم والوحدة، يمكنك زيارة موقع إيفنتو.

- على الموقع، انقر على خيار "احجز تذكرتك".

- ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة تسجيل الدخول حيث يجب إدخال بريدك الإلكتروني وكلمة المرور.

- بعد ذلك، يمكنك تفعيل الحجز من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

بهذا الشكل، يمكنك الحصول على تذاكر المباراة بسهولة ومتابعة الفريقين في هذه المواجهة المثيرة.