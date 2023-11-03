نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد نظيره رايو فاليكانو، على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم 2023-24.

موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الليجا

من المقرر أن تقام أحداث مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو، يوم الأحد المقبل والموافق 6 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من الليجا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد رايو فاليكانو في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المالك الحصري لإذاعة مبارايات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.