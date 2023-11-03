نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب والاتحاد.. تشكيل الليوث والعميد المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع الشباب واتحاد جدة إلى تحقيق الفوز في مباراتهما هذه الليلة، ضمن الجولة الثانية عشر من دوري المحترفين السعودي للموسم 2023/2024.

من المتوقع أن تكون مواجهة الشباب واتحاد جدة مثيرة ومليئة بالتحدي، حيث يتطلع الفريقان إلى تحقيق الانتصار في المباراة التي ستقام على أرض ملعب الملك فهد.

فيما يخص تشكيلة الشباب المتوقعة أمام اتحاد جدة، يمكن التوقع بأن تكون على النحو التالي:

- حراسة المرمى: كيم سيونج جين.

- الدفاع: حمد اليامي، رومان سايس، نادر الشراري، فواز الصقور.

- الوسط: يانيك كاراسكو، جوستافو كويار، بانيجا.

- خط الهجوم: هتان باهبري، حبيب ديالو، كارلوس.

أما تشكيلة اتحاد جدة المتوقعة أمام الشباب، فقد تكونت من:

- حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

- الدفاع: زكريا هوساوي، حسن كادش، لويز فيليبي، مد الله العليان.

- الوسط: إيغور كورونادو، سلطان الفرحان، نجولو كانتي، رومارينيو.

- خط الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله.

يسعى الجهاز الفني للشباب بقيادة خوان براون إلى تحقيق الفوز في مواجهة الليلة، حيث كانت نتائج الفريق غير مرضية خلال الفترة الأخيرة. ومن ناحية أخرى، يسعى نونو سانتو، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، إلى تحقيق الانتصار أيضًا بعد النتائج المتقلبة التي حققها الفريق مؤخرًا.

تحتل الشباب المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، في حين يأتي اتحاد جدة في المركز السادس برصيد 21 نقطة.

يتطلع عشاق كرة القدم إلى مباراة الشباب واتحاد جدة اليوم، والتي ستُقام في الملعب الدولي للملك فهد في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة. ستُنقل المباراة عبر قنوات "ssc" السعودية.

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