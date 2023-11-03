23 لاعبة في قائمة معسكر منتخب للشابات استعدادًا لمواجهة الكونغو في تصفيات كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - يدخل منتخب مصر للشابات تحت 20 عام معسكرا مغلقا اليوم الجمعة، تحت قيادة محمد كمال، استعدادا لمواجهة الكونغو برازفيل في الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.

23 لاعبة في قائمة معسكر منتخب للشابات

ويلتقي منتخب مصر للشابات تحت 20 عام أمام الكونغو برازفيل يوم 10 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب الأخير، على أن تكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر نفسه بالإسكندرية.

واختار الجهاز الفني لمنتخب للشابات قائمة لاعبات تضم كل من: عزة الفولي، حبيبة عماد، كنزي مجدي، نورا خالد، رودينا عبدالرسول، حبيبة وليد، نور عبدالواحد، نورهان عاشور، حبيبة عصام، جودي عماد، مايا إيهاب، ليلي زاهر، حالا مصطفى، فرح هشام، نور نهاد، فاطمة مصطفى، حبيبة طارق، دنا كريم، مي مجدي، كاميليا كريم، ندى خالد، خديجة أحمد، لارا خالد، تانيا مصطفى.