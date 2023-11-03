نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ريال مدريد يريد ضم ريس جيمس وزيدان مرشح لمانشستر يونايتد وميلان مهتم بمدافع بورنموث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة الموافق 3-11-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

يريد ريال مدريد قائد تشيلسي ريس جيمس لكن البلوز سيطالبون برسوم كبيرة مقابل الظهير الأيمن الإنجليزي البالغ من العمر 23 عامًا. (TeamTalk)

يهتم نادي ميلان الإيطالي بالتعاقد مع المدافع الإنجليزي لويد كيلي البالغ من العمر 25 عامًا من بورنموث، على الرغم من أن توتنهام يريده أيضًا. (Tuttosport

ويعد يوفنتوس وبوروسيا دورتموند وفولهام ووست هام يونايتد من بين الفرق الأخرى المهتمة بكيلي، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل. (90 دقيقة)

يمكن لأرسنال أن يقدم صفقة بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني للاعب خط وسط رويال أنتويرب آرثر فيرميرين في يناير، لكن برشلونة حريص أيضًا على ضم اللاعب البلجيكي الدولي البالغ من العمر 18 عامًا. (سبورت)

يبحث مانشستر يونايتد عن بدائل للمدير الفني إريك تين هاج، الذي يعتبر استمراره في محل شك، مع مدرب سبورتنج لشبونة روبن أموريم ومدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان. (تايمز)

سيكلف مانشستر يونايتد أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني كتعويض إذا أقال تين هاج هذا الموسم. (فوتبول إنسايدر)

لم يتفق عدد من لاعبي مانشستر يونايتد مع الطريقة الصارمة التي تعامل بها تين هاج مع الثنائي الإنجليزي المكون من الجناح جادون سانشو، 23 عامًا، والمدافع هاري ماجواير البالغ من العمر 30 عامًا، على الرغم من وجود من يؤمنون بقدرة الهولندي. النهج الاستبدادي. (تلغراف)

يرغب مانشستر يونايتد في التعاقد مع مهاجم آخر لدعم الدنماركي راسموس هوجلوند مع تزايد المخاوف بشأن تطور اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا. (ديلي ميل)

إيفان توني لاعب برينتفورد هو أحد الخيارات التي ينظر فيها تين هاج، بالإضافة إلى مهاجم نابولي ونيجيريا فيكتور أوسيمين، 24 عامًا، ومهاجم إيران وبورتو مهدي تاريمي، 31 عامًا.

أكد مهاجم إنجلترا توني لبرينتفورد أنه يرغب في المغادرة بمجرد فتح نافذة الانتقالات لشهر يناير، حيث ورد أن أرسنال وتشيلسي مهتمان بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا. (90 دقيقة)