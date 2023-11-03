الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في دوري نايل.

الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

يدخل النادي الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم في أحد فنادق القاهرة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في دوري نايل.

يسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تحقيق الفوز على المقاولون العرب وحصد الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على لقب بطولة الدوري مبكرًا.

وودع النادي الأهلي الدوري الإفريقي من دور نصف النهائي عقب الهزيمة من صن داونز بهدف دون رد بمجموع المباراتين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد المقاولون العرب.