اتحاد الكرة يطلب مواجهة الكونغو ومالي وديًا استعدادًا لمواجهة أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة تحت إشراف جمال علام مواجهة الكونغو ومالي وديًا استعدادًا لاولمبياد باريس 2024.
روجيه ميكالي يطلب خوض مباراتين وديتين في المعسكر القادم
طلب روجيه ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي من اتحاد الكرة خوض مباراتين وديتين في المعسكر القادم.
وينطلق معسكر المنتخب الأولمبي منتصف الشهر الجاري بخوض مباراتين وديتين استعدادًا لاولمبياد باريس 2024.
وحقق المنتخب الأولمبي الفوز على أوزبكستان بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية دولية استعدادًا لاولمبياد باريس.
يستعد المنتخب الأولمبي بخوض مباراتين وديتين استعدادًا لاولمبياد باريس 2024 والمقرر إقامتها منتصف شهر نوفمبر الجاري.