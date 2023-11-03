وحقق المنتخب الأولمبي الفوز على أوزبكستان بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية دولية استعدادًا لاولمبياد باريس.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يطلب مواجهة الكونغو ومالي وديًا استعدادًا لمواجهة أولمبياد باريس في المقال التالي

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012