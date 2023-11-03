تصريحات قوية من أرتيتا قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، عن مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، مؤكدًا بأن اللعب في سانت جيمس بارك هو أحد أصعب الاختبارات في البريميرليج.

ويلتقي فريق آرسنال بنظيره نيوكاسل يونايتد، غدا السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات أرتيتا قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" إنها واحدة من أصعب الأماكن للذهاب إليها والفوز بها لقد فعلنا ذلك ولا يوجد شيء جديد فيه، ونحن نعرف ما نتوقعه ومن الواضح جدًا ما يفعلونه، وما هي نقاط قوتهم، وأين الفرص المتاحة لنا سنحاول".



وأكمل:" عندما تلعب كرة القدم، فأنت تريد اللعب في تلك الأجواء مثل الذهاب إلى إشبيلية، أنت تعرف ما ستحصل عليه.. إنه لشرف لا يصدق أن ألعب على تلك الملاعب".

وأضاف: "عليك أن تتقبل اللحظة وتستمتع بها وتسعى إليها لأنها تستحق العناء هذه هي الساحات التي تريد أن يتم اختبارك فيها."

وواصل: "علينا أن نكون مقتنعين تمامًا أنه يمكنك الذهاب إلى نيوكاسل وأن تؤمن تمامًا أنك ستفوز بالمباراة، يجب أن يكون واضحًا حقًا ما عليك القيام به لتحقيق ذلك ثم من الواضح أن الجودة والموهبة للحصول على الأداء الذي نحتاجه وهذا يعود إلى اللاعبين".

واستطرد ميكيل: "أعتقد أن (هاو) قد حول النادي والبيئة والأجواء، ما خلقه في الفريق أيضًا، لديهم إيمان كبير بما يفعلونه وهذه مجاملة كبيرة له.

وأختتم: "لدي الفضل الكبير في ما فعله، والطريقة التي فعل بها ذلك، والطريقة التي يلعب بها فريقه والبيئة التي خلقها - إنه أمر رائع لقد حصل على الكثير من الدعم، وهو ما نحتاجه جميعًا، والآن أصبحوا منافسين".