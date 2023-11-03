نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يضم عضو جديد لجهازه الفني من فريق كرة السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، بمحمد الشيحي المعد البدني السابق بفريق كرة السلة للمارد الأحمر.

كولر يضم عضو جديد لجهازه الفني من فريق كرة السلة

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تواجد محمد الشيحي بعد موافقة مارسيل بانضمامه إلى الجهاز الفني.

وتقدم الشيحي باستقالته من الفريق الأول لكرة السلة من أجل الانضمام إلى جهاز مارسيل كولر المعاون بعد طلب السويسري.

وخسر النادي الأهلي مطلع هذا الموسم بطولة السوبر الافريقي من فريق اتحاد العاصمة الجزائري، ثم ودع بطولة دوري السوبر الافريقي من نظيره صن داونز بدور نصف النهائي.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة المقاولون العرب غدًا السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.