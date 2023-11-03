نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل... تعرف علي عقوبة لاعب النصر "تاليسكا" ولاعب ضمك "طارق حامد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم لاعب النصر البرازيلي "تاليسكا" بمبلغ 20 ألف ريال سعودي، وإيقافه عن المشاركة في مباراتين، وذلك على خلفية تلقيه بطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة فريقه أمام الاتفاق في دور الـ 16 من كأس الملك.

تاليسكا

بالإضافة إلى تلك العقوبة، تم توقيع نفس العقوبة على لاعب ضمك المصري طارق حامد، وذلك بسبب سلوكه غير الرياضي خلال مباراة فريقه ضد الخليج في نفس البطولة.

وتأتي هذه العقوبات كجزء من إجراءات الانضباط والأخلاق التي تهدف إلى الحفاظ على نزاهة اللعبة وضمان احترام القوانين والقواعد الرياضية في كرة القدم.