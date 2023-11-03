نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. اجتماع عاجل بين كولر وإدارة الأهلي وتشكيل الزمالك المتوقع أمام زد وموعد انتقال مبابي إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 3-11-2023 في السطور التالية:

كولر يضم عضو جديد لجهازه الفني من فريق كرة السلة

استعان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، بمحمد الشيحي المعد البدني السابق بفريق كرة السلة للمارد الأحمر.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تواجد محمد الشيحي بعد موافقة مارسيل بانضمامه إلى الجهاز الفني.

وتقدم الشيحي باستقالته من الفريق الأول لكرة السلة من أجل الانضمام إلى جهاز مارسيل كولر المعاون بعد طلب السويسري.

تحديد موعد عودة رضا سليم للمشاركة مع الأهلي

وأكد أشرف محرم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن رضا سليم إصابته أصعب بعض الشيء من إصابة خالد عبد الفتاح لأن درجة التهشم كانت أكبر بالنسبة لرضا سليم.

واستكمل:" سليم سيعود للمستطيل الأخضر خلال 3 أشهر على أقصى تقدير وربما تتقلص المدة مثلما حدث مع خالد عبد الفتاح الذي عاد بعد شهرين فقط".

اجتماع عاجل بين إدارة الأهلي ومارسيل كولر لهذا السبب

تعقد لجنة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، اجتماعا مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة قبل انطلاق المران الختامي، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع لجنة الكرة بالكامل على رأسها محمود الخطيب، وذالك لمناقشة أسباب تراجع أداء المارد الأحمر والنتائج خلال المباريات الأخيرة، تحديدًا على المستوى القاري.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد بالدوري

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – مصطفي الزناري – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا – يوسف أوباما

خط الهجوم: شيكابالا – أحمد سيد زيزو – سيف الجزيري.

موعد انتقال مبابي إلى ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فأن نجوم الفريق الملكي، وعلى رأسهم فينيسيوس وبيلينجهام ورودريجو يثقون جيدًا من انضمام مبابي إلى صفوف المرينجي خلال الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية وفرنسية، بأن مبابي سينتقل إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

وأوضحت الصحف الفرنسية، أن عملية تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بات شبه مستحيلة، مما يسهل أمر انتقاله إلى ريال مدريد خلال ميركاتو الصيف القادم.