نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة نارية بكأس خادم الحرمين الشريفين و"ديربي" منتظر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أُقيمت مساء اليوم الخميس، عن تحديد المباريات التالية في دور الربع نهائي:

1. الفيصلي سيواجه الاتحاد على ملعب الفيصلي.

2. الشباب سيواجه النصر في مباراة منتظرة.

3. الهلال سيتقابل مع التعاون في مباراة أخرى مثيرة.

4. وأخيرًا، ستجمع المباراة الرابعة بين أبها والخليج في منافسة قوية.

قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

تأهّلت لهذا الدور ثماني فرق، وهي: الفيصلي، الخليج، الهلال، التعاون، الشباب، الاتحاد، النصر، وأبها. تتوقع المباريات المثيرة والمنافسة الشديدة بين هذه الأندية في طريقها نحو التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.