نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يدرس ضم "المنبوذ" لقائمة الأهلي أمام المقاولون العرب بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم وجه جديد لقائمة الأحمر أمام المقاولون العرب، بعد غياب طويل عن المشاركة مع الفريق.

كولر يدرس ضم محمد الضاوي “كريستو”

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني بالنادي الأهلي، أن السويسري مارسيل كولر يدرس ضم محمد كريستو لقائمة الأهلي أمام المقاولون العرب في دوري نايل.

يسعى مارسيل كولر تصحيح أخطاء لاعبي الفريق التي ارتكبت في مباراة صن داونز الماضية في دوري نايل.

يختتم النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في دوري نايل.

وودع النادي الأهلي الدوري الإفريقي من دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي عقب الهزيمة من صن داونز بهدف دون رد بمجموع المباراتين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد المقاولون العرب.