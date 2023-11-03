نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. (خاص) عقوبات مالية تنتظر ثلاثي الزمالك بعد استبعادهها من مباراة زد "بينهم فتوح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو مباراة قوية أمام زد بعد قليل ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل.

استبعاد فتوح وصبحي والزناري

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه زد ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل في تمام الساعة السابعة مساءًا.

من جانبه استبعد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي من قائمة الزمالك لمواجهة زد بعد قليل.

ويأتي استبعاد الثلاثي من مباراة زد لخروجهم من معسكر الزمالك أمس دون الحصول على إذن مسبق من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك.

وكان المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قد قرر إقامة معسكر مغلق في أحد الفنادق المجاورة لاستاد القاهرة استعدادا لمواجهة زد.

من جانبه أكد مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي" أن مجلس إدارة نادي الزمالك طلب من عبد الواحد السيد تقريرًا عن أسباب خروج الثلاثي أحمد فتوح، مصطفى الزناري ومحمد صبحي من معسكر الفريق.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك ينتظر تقرير مدير الكرة بعد نهاية مباراة زد موضحًا أنه سيكون هناك عقوبات مالية تجاه الثلاثي بعد الخروج عن قواعد الفريق.

ويتولى الثنائي أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك ملف الإشراف على كرة القدم بالنادي الأبيض.