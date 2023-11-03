نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قلق في الزمالك قبل دقائق من مواجهة زد بسبب الثلاثي "فتوح وصبحي والزناري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن استبعاد الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، من قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة زد المقرر لها مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" 2023-2024.

ما سبب استبعاد فتوح وصبحي والزناري؟

وقرر الجهاز الفني للأبيض، استبعاد الثلاثي من المباراة بسبب خروجهم من المعسكر ليلة أمس دون الحصول على إذن.

وأكد المصدر، أن محمد صبحي ومصطفى الزناري قد عادوا إلى المعسكر في الثانية صباحًا، فيما لم يعد أحمد فتوح.

ومن جانبه قرر وقرر الجهاز الفني والإداري لنادي الزمالك استبعاد الثلاثي فتوح وصبحي والزناري، وضم كل من عبد الرحمن نفاد وعمرو السيسي ومحمد حسام بيسو.

كما تقرر إعداد عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي مذكرة رسمية، لتقديمها إلى إدارة الكرة بقيادة أحمد سليمان وحسين السيد مع رفع الأمر لمجلس الإدارة للبت في أمر الثلاثي.

موعد مباراة الزمالك ضد زد في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق زد إف سي، مساء اليوم الجمعة الموافق 3 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري نايل 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.