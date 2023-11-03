نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة زد بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة زد المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة زد

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا.



موعد مباراة الزمالك ضد زد في الدوري



يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق زد إف سي، مساء اليوم الجمعة الموافق 3 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري نايل 2023-2024.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.