تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

ويحل بيراميدز ضيفا على سيرامبكا في السابعة من مساء اليوم على استاد المقاولون العرب في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012