نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري للكرة النسائية يخسر على ملعبه أمام البنك الأهلي بهدفين لهدف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق البنك الأهلي للكرة للنسائية على مضيفه فريق المصري بهدفين لهدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الجمعة على ملعب النادي المصري الاجتماعي ضمن مباريات الجولة الرابعة من البطولة التي أدارها طاقم مكون من عمر شلبي، نورهان محمد، ميادة عادل.

فوز البنك الأهلي على المصري للكرة النسائية

بتلك النتيجة يتوقف رصيد المصري عند النقطة السادسة من الفوز بمباراتي دلفي السكندري ومودرن فيوتشر ، بينما تلقى الفريق هزيمتين أمام الطيران والبنك الأهلي، فيما يلاقي الفريق مضيفه فريق المقاولون العرب عصر الجمعة القادمة ضمن مباريات الجولة الخامسة.

مباراة المصري والبنك الأهلي

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يحرز فريق البنك الاهلي هدفين متتاليين في الشوط الثاني عن طريق عائشة محمد وهبه مجدي في الدقيقتين الثامنة عشر والسادسة والعشرين، ليضغط المصري بشدة خاصة مع تغييرات المدير الفني للفريق الكابتن حسام حمادة والتي أسفرت عن إحراز أسماء عماد هدف تقليص الفارق في الدقيقة الأخيرة، ولم تفلح محاولات لاعبات المصري خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في إدراك التعادل لتنتهي المباراة بفوز البنك الاهلي بهدفين لهدف.

مثل المصري في المباراة: نورا مندور لحراسة المرمى، شهد يوسف، عايدة عبد القادر، ماهيتاب محمود، عزة وحيد لخط الظهر، فرح ياسين، ياسمينا عصام، أسماء عماد، سهام شعبان لخط الوسط، هالة المحمدي، جنى منير لخط الهجوم.

فريق المصري

فيما شهد الشوط الثاني الدفع بكل من أسماء قنديل وشهد محمد ومريم مسعد بدلًا من جنى منير وفرح ياسين وماهيتاب حسني.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للمصري من ك/محمد الشناوي، مشرف على الفريق، ك/ حسام حمادة، مديرًا فنيًا، ك/نورا مندور، مدرب عام، ك/ ماهيتاب حسني، مدرب، ك/محمد رضوان، مدرب لحراس المرمى، د/ رنا الريدي طبيبة الفريق، ك. رحمة حسن أخصائية العلاج الطبيعي.