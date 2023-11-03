نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سيراميكا كليوباترا الرسمي لمواجهة بيراميدز في دوري نايل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في الجولة السادسة من بطولة الدوري العام.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.
خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.
خط الهجوم: چون ايبوكا.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - سعد سمير - محمد توني - محمد كناريا - عبد الرحمن البانوبي - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - رشيد أحمد.