الرياضة

تشكيل سيراميكا كليوباترا الرسمي لمواجهة بيراميدز في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في الجولة السادسة من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري  - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.

خط الهجوم:  چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - سعد سمير - محمد توني - محمد كناريا - عبد الرحمن البانوبي -  عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - رشيد أحمد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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