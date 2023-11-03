تشكيل سيراميكا كليوباترا الرسمي لمواجهة بيراميدز في دوري نايل

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في الجولة السادسة من بطولة الدوري العام.

محمد يوسف

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