نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعبو زد بقميص فلسطين أثناء وصلهم ستاد القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، على ارتداء قميص علم فلسطين حين توجههم لاستاد القاهرة الدولي، لخوض مباراتهم أمام فريق الزمالك التي تقام بعد قليل، وذلك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

لاعبو زد يدعمون فلسطين قبل مواجهة الزمالك



وجاء ذلك بناء على دعم القضية الفلسطينية والوقوف بجانب شعب غزة ضد الاحتلال الذي يتعرضون له من قبل إسرائيل.

ويواجه اليوم الجمعة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره زد، في تمام الساعة السابعة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وقد أسند اتحاد الكرة مباراة الزمالك وزد، إلى الحكم محمود ناجي، ويعاونه كلًا من سمير جمال، ومحمد محمود لطفي.



ويقود مهمة الحكم الرابع محمود رشدي، وفي تقنية الفيديو سيتواجد محمد الحنفي ويعاونه محمد الشناوي.