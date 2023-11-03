نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يقترب من صفقة قوية مع لاعب مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح نادي النصر السعودي، باب التواصل للتعاقد مع المدافع الفرنسي لاعب مانشستر يونايتد، وذلك لدعم صفوفه في الفترة القادمة.

فاران على رادار النصر

وذكر موقع “Football Transfers” إن نادي مانشستر يونايتد قد تلقى عدة عروض سعودية خلال الفترة الصيفية الماضية من أجل رفائيل فاران وكذلك البرازيلي كاسيميرو، الذي لا يزال وضعه غير مؤكد.

وأوضح الموقع المختص في أخبار سوق الانتقالات أنه فاران الذي كان يرغب سابقًا في البقاء مع مانشستر يونايتد قد أعاد النظر في موقفه وبات يريد الانتقال إلى الشرق الأوسط؛ ليقضي هناك السنوات المتبقية في مسيرته الرياضية.



وأشار الموقع إلى أن فاران كان قد رفض عرضًا من نادي اتحاد جدة في الصيف ولكن حاليًا اللاعب الفرنسي منفتح على اللعب في دوري روشن.

وبات فاران، على وشك إرتداء شعار النصر، حال انتقاله إلى دوري روشن، ليجاور كريستيانو رونالدو للمرة الثالثة في مسيرته بعدما لعبا سويًا في ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

ويرتبط فاران بعقدٍ ساري مع مانشستر يونايتد حتى عام 2025، وقد شارك اللاعب لمدة 570 دقيقة فقط حتى الآن هذا الموسم.