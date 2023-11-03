نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دوت الخليج الرياضي" يكشف الكواليس.. أحمد فتوح يقلب الطاولة على الزمالك وتطورات الرحيل النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي الزمالك نظيره زد في السابعة مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

أحمد فتوح يقلب الطاولة على الزمالك

وعلم دوت الخليج الرياضي:" بعد إعلان قائمة نادي الزمالك لمواجهة نادي زد وتواجد أحمد فتوح لاعب الفريق الكروي الأول في القائمة، لم يتواجد اللاعب في المعسكر واختفى تمامًا".

وقال مصدر مقرب داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة للفجر الرياضي أن اللاعب مستاء مما حدث معه مؤخرًا داخل نادي الزمالك، بعدما تم تقديم له أكثر من عرض لا يليق بقيمة اللاعب على المستوى الفني".

أضاف: "أحمد فتوح لديه العديد من العروض القوية سواء داخل أو خارج مصر وعلى رأسهم أحد أندية القمة في مصر والسعودية، لكن اللاعب يفضل التواجد داخل القلعة البيضاء بشروطه".

أكمل: "هناك فئة داخل مجلس إدارة الزمالك ليس لديها أي نية في رفع قيمة عقد فتوح وقرب المسافة بينه وبين نجم الفريق أحمد سيد زيزو، ولهذا السبب يفضل اللاعب الاستبعاد الفترة المقبلة عن الفريق لحين تقارب وجهات النظر بينه وبين المجلس الحالي".

أتم المصدر حديثة: "لا أحد يعلم أين أحمد فتوح الأن، وعلى الزمالك مراعاه مشاعر اللاعب، خاصة أنه لاعب مهم داخل الفريق ورحيله الفترة المقبلة سيكون بمثابة خسارة فادحة لجمهور نادي الزمالك والفريق أيضًا".

ويلتقي الزمالك في السابعة مساء اليوم نظيره زد، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة القدم.