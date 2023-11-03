نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فتوح يخرج عن صمته ويوجه رسالة غامضة للزمالك عقب استبعاده من القائمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صمته ويوجه رسالة غامضة للفريق الأبيض، عقب خروجه من القائمة الرسمية للفريق، أمام نادي زد في المباراة التي تقام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

فتوح يوجه رسالة نارية للزمالك

ووجه لاعب الزمالك، الرسالة الغامضة، على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حسابه الشخصي "انستجرام"، صورة تحمل كلمات " قول الحقيقة وإزعاج الناس... أفضل من الكذب لإرضاء الناس".

ويواجه اليوم الجمعة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره زد، في تمام الساعة السابعة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وقد أسند اتحاد الكرة مباراة الزمالك وزد، إلى الحكم محمود ناجي، ويعاونه كلًا من سمير جمال، ومحمد محمود لطفي.



ويقود مهمة الحكم الرابع محمود رشدي، وفي تقنية الفيديو سيتواجد محمد الحنفي ويعاونه محمد الشناوي.