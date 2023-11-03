عاجل.. قرارات رادعة من الزمالك تنتظر الثلاثي "فتوح وصبحي والزناري" بعد المباراة زد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن بعض القرارات الرادعة التي تنتظر الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، عقب مباراة الفارس الأبيض التي تجمعه بنظيره فريق زد، بعد قليل، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" 2023-2024.

قرارات رادعة من الزمالك تنتظر الثلاثي فتوح وصبحي والزناري

يأتي ذلك على خلفية خروج الثلاثي من معسكر الفريق، ليلة أمس دون الحصول على إذن، وأكد المصدر، أن محمد صبحي ومصطفى الزناري قد عادوا إلى المعسكر في الثانية صباحًا، فيما لم يعد أحمد فتوح.

ومن جانبه قرر الجهاز الفني والإداري لنادي الزمالك استبعاد الثلاثي فتوح وصبحي والزناري، من قائمة الزمالك أمام زد، وضم كل من عبد الرحمن نفاد وعمرو السيسي ومحمد حسام بيسو.

كما تقرر إعداد عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي مذكرة رسمية، لتقديمها إلى إدارة الكرة بقيادة أحمد سليمان وحسين السيد مع رفع الأمر لمجلس الإدارة للبت في أمر الثلاثي.

ومن جانبه كشف المصدر، أن هناك اتجاه داخل مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، لعدم التجديد لأحمد فتوح ومحمد صبحي، بالإضافة إلى إيقافهم وخصم 50% من مستحقاتهم.

وأردف، كما يوجد اتجاه إلى عرض مصطفى الزناري للبيع وخصم مليون جنيه من مستحقاته، بالإضافة إلى إيقافه خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك ضد زد في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق زد إف سي، مساء اليوم الجمعة الموافق 3 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري نايل 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل الزمالك أمام زد في الدوري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا.