نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعلامة النصر.. حمدي فتحي يسجل ويقود الوكرة للفوز على قطر بدوري نجوم إكسبو القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق الوكرة القطري أمام نظيره فريق قطر، وذلك بفوز أصحاب الأرض فريق الوكرة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجنوب، في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري نجوم إكسبو القطري.

حمدي فتحي يسجل ويقود الوكرة للفوز على قطر

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب المصري حمدي فتحي لاعب الأهلي السابق وفريق الوكرة القطري الحالي، وذلك بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليمنى سكنت في شباك فريق قطر القطري مع الدقيقة 37 من أحداث شوط المباراة الأول.

واحتفل اللاعب المصري بهدفه في شباك فريق قطر بعلامة النصر، في إشارة منه لدعم القضية الفلسطينية ضد العدوان الصهيوني المحتل.

حمدي فتحي

ويعد هدف الليلة، هو ثاني أهداف اللاعب المصري حمدي فتحي مع فريق الوكرة، وذلك منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري، قادما من صفوف فريق الأهلي.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق قطر مع الدقيقة 90 نفذها اللاعب المغربي بدر بانون مدافع الأهلي السابق وفريق قطر الحالي، ولكن ارتدمت الكرة بالعارضة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق الوكرة القطري إلى النقطة 17 محتلا المرتبة الثانية في جدول ترتيب الدوري القطري.