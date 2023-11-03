نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يفوز على سموحه بهدف دون رد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على نظيره سموحه بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز.

مابولولو يقود الاتحاد السكندري للفوز على سموحة

سجل الانجولى كريستوفر مابولولو هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء فى الدقيقة 59.

وبذلك يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 11 نقطة ويتجمد رصيد سموحه عند 8 نقاط.