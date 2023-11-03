نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يد الزمالك "سيدات " يفوز على سموحة بنتيجة 27 - 26 في دوري المرتبط للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "سيدات "، في تحقيق الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 27 - 26 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الأول لبطولة دوري المرتبط للمحترفين.

يد الزمالك "سيدات " يفوز على سموحة



وأشاد الجهاز الفني للفريق بأداء اللاعبات في المباراة وبذلهن قصاري جهدهن لتحقيق الفوز واستمرار النتائج الإيجابية.



ومن المنتظر أن يلاقي "سيدات يد الزمالك" نظيره سبورتنج غدا السبت على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور ذاته.



ويتكون الجهاز الفني لفريق "سيدات يد الزمالك" من؛ أمجد عويس مديرًا فنيًا،ورضا حسين مدربًا عاما، ومحمد السباعي مخططا للاحمال، ومحمد فراج مدربًا لحراس المرمي، وحبيبة هشام اخصائيا للعلاج الطبيعي.