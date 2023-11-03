نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الشباب في دوري روشن السعودي.. ماموقف بنزيما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نونو سانتو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الشباب في المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب "الملك فهد"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الاتحاد والشباب في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الشباب

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، حسن كادش، لويز فيليبي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فيصل الغامدي، سلطان الفرحان، نجولو كانتي.

خط الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله، رومارينيو.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد تذاع الشباب في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الشباب مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق مشاري القرني.

