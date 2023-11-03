نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الشباب الرسمي لمواجهة الاتحاد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيجور بيسكان، المدير الفني لنادي الشباب، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الاتحاد في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "الملك فهد" في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي 2023-2024.

وتبدأ أحداث مباراة الشباب والاتحاد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الشباب الرسمي لمواجهة الاتحاد

حراسة المرمى: كيم سيونغ جين.

خط الدفاع: حمد اليامي، رومان سايس، نادر الشراري، فواز الصقور.

خط الوسط: جوستافو كويلار، حسين القحطاني، يانيك كاراسكو.

خط الهجوم: كارلوس جونيور، فهد المولد، إيفر بانيجا.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب أمام الاتحاد في الدوري السعودي

تذاع مباراة الشباب ضد الاتحاد مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق مشاري القرني.