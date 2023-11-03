نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشق الأنفس.. الهلال يقتنص الثلاث نقاط من أمام الفتح بدوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تحقيق الفوز على نظيره نادي الفتح بنتيجة هدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، في الجولة الثانية عشر من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية السابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

مباراة الهلال ضد الفتح بدوري روشن السعودي

سيطر نادي الهلال على مجريات الشوط الأول من عمر المباراة، حتي افتتح ميتروفيتش لاعب نادي الهلال أهداف المباراة في شباك الفتح في الدقيقة 5 من احداث الشوط عن طريق ركلة جزاء.

حاول لاعبي نادي الفتح إدراك هدف التعادل في شباك ياسين بونو حارس مرمي الهلال السعودي، لكن كل المحاولات باتت بالفشل.

وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في شباك جاكوب ريني حارس مرمي الفتح في الدقيقة 90 من زمن الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الهلال بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، لتنتهي المباراة بفوز الهلال بنتيجة هدفين مقابل لا شئ.

ودخل نادي الهلال بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: ياسين بونو

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كوليبالي، على البليهي، ياسر الشهراني

في خط الوسط: روبن نيفيز، سافيتش، مالكوم

في خط الهجوم: ميشائيل ديلغادو، سالم الدوسري، ميتروفيتش

موقف الفريقين من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

يحتل نادي الهلال المركز الأول برصيد 32 نقطة، بينما يأتي نادي الفتح في المركز الرابع برصيد 23 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.