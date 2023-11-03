طارق العشرى: حققنا أغلى 3 نقاط وسنعالج الأخطاء خلال التوقف

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب طارق العشرى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن سعادته بفوز فريقه على سموحه فى المباراة التى جمعت بين الفريقين عصر اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز.

تصريحات طارق العشري عقب مباراة الاتحاد السكندري وسموحة



وقال طارق العشرى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بعد المباراة أن الفوز فى مباراة اليوم هو الأغلى منذ بداية المسابقة وهو الفوز الثانى على التوالى بعد المقاولون.



وأضاف العشرى أن لاعبى الفريقين كان لديهم حرص فى بداية المباراة إلا أنه بمرور الوقت تحسن أداء الاتحاد وهدد مرمى سموحه وترجم سيطرته إلى هدف.



وأشاد العشرى بأداء المهدى سليمان حارس المرمى الفريق.

وأوضح العشرى أن الجهاز الفني سيعتبر فترة توقف الدوري القادمه هى فترة إعداد مصغرة وسيعمل خلالها على علاج الأخطاء التي ظهرت في المباريات الأخيرة.



وأردف العشرى أن فريقه حاليًا ينافس على المربع الذهبي في جدول مع ثلاث فرق أخرى.

ووجه العشرى الشكر لجماهير الاتحاد السكندرى على دعمها للفريق فى جميع المباريات معربًا عن أمله فى تحقيق آمال تلك الجماهير.