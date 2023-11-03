نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى شلبي يؤزار لاعبي الزمالك من ستاد القاهرة أمام زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد باستاد القاهرة الدولي لمؤازرة زملاؤه في لقاء زد ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

مصطفي شلبي يؤازر لاعبى الزمالك



ويغيب مصطفى شلبي عن لقاء الأبيض أمام زد بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي السابقة بكدمة في القدم.



و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسي



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا.



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