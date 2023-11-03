نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة الهلال ضدالفتح بدوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل احداث مباراة الهلال ضد نظيره الفتح بفوز الهلال بنتيجة هدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، في الجولة الثانية عشر من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية السابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

أهداف مباراة الهلال ضد الفتح بدوري روشن السعودي

سجل الصربي الكسندر ميتروفيتش لاعب نادي الهلال الهدف الأول في شباك جاكوب ريني في الدقيقة 5 من زمن الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة.

وأدرك سالم الدوسري الهدف الثاني في شباك جاكوب ريني حارس مرمي الفتح في الدقيقة 90 من زمن الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الهلال بنتيجة هدفين مقابل لا شئ.